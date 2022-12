Guarisce completamente dal cancro dopo un esperimento clinico | per i medici aveva solo un anno di vita

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 dicembre 2022) All’ospedale Christie di Manchester un 51enne di nome Robert Glynn è stato curato da un tumore al dotto biliare per il quale icredevano sarebbe morto nel giro di un. La diagnosi arrivò nel 2020,mesi di forte dolore a una spalla ed alcune analisi emerse in seguito a una infezione alla cistifellea. “Avevo ilda due anni e non ne avevo idea”, ha detto Glynn in un’intervista alla Bbc. Gli fu proposto di curarsi con un nuovo farmaco per l’immunoterapia, unche avrebbe affiancato la terapia innovativa alla chemioterapia. Ad aprile 2022 la massa tumorale che era arrivata a interessare la sua ghiandola surrenale si era ridotta da 7 a 4 centimetri, mentre quella nel fegato era passata da 12 a 2,6 centimetri. Questo gli ha permesso di sottoporsi a ...