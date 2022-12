Gayà reagisce alla misura cautelare di Lewandowski

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 30/12/2022 ore 17:25 TEC Il capitano valenciano ha caricato un’immagine con 4 emoticon La squadra che non ha avuto la stessa fortuna e ha dovuto scontare 4 giochi di sanzione La novità della mattinata è stata lache è stata concessa dal Corte Contenziosa Centrale di Madrid a Robertche gli permetterà di giocare il derby catalano contro spagnolo venerdì 31 dicembre alle ore 14:00, presso il campeggio nuovo. Questa decisione ha sollevato le vesciche nel gruppo dei parrocchetti, che ha rilasciato un comunicato di lamentela, ma non è stato l’unico. José Luis Gayail lato di Valencia è caduto dlista Luis Enrico All’ultimo minuto a causa di un infortunio, ha caricato una storia sul suo account ...

numero-diez.com

Il Napoli nonmai concretamente e si spegne, spinto più dalla voglia dei singoli e del pubblico presente - in crescita rispetto alla prima gara in Abruzzo - che non da un preciso piano gara. ...Il Napoli nonmai concretamente e si spegne, spinto più dalla voglia dei singoli e del pubblico presente - in crescita rispetto alla prima gara in Abruzzo - che non da un preciso piano gara. ... Spagna, Gayà non ce la fa: Balde al suo posto!