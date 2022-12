Capodanno con storie d’amore e solidarietà in “Dalla parte degli animali”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un anno se ne va, un altro arriva: tempo di auguri, e di bilanci, anche per “”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4. Nella puntata didel programma che regala una nuova vita e tanto amore a tutti gli, non solo a cani e gatti, rivedremo le più belle, i più begli avvenimenti del 2022. E ovviamente i più bei servizi con delle clip preparateredazione: i “falchi della Regina” che volano sopra Carloforte, la parrocchia pet-friendly di don Cosimo a Brindisi, la lotta dei volontari contro il randagismo in aree “difficili” del nostro Paese, i “buoni propositi” per il ...