Ventimiglia | bimbo picchiato | indagata anche la nonna in concorso con il compagno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il secondo nome nel registro degli indagati per le lesioni gravissime aldi sei anni, ferito il 19 dicembre scorso a, è quello della. Il primo indagato è ildella donna, che ieri si è presentato al commissario di polizia. Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe stato proprio l’uomo a picchiare con violenza il bambino dopo che questi aveva disobbedito a un suo ordine. Calci, pugni, persino percosse con il bastone della tenda. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni al Gaslini di Genova, con fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e a una costola che ha perforato un polmone, e si trova ora in coma farmacologico. Dopo la violenta aggressione, lae ilavrebbero caricato ilin macchina portandolo ...

