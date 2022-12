Treno travolge un' auto al passaggio a livello | nella vettura distrutta una famiglia di 4 persone | grave il conducente

Fanpage.it

Un pauroso incidente- auto si è verificato questa mattina a Vitorchiano ( Viterbo ), sui binari della ferrovia ex Roma Nord, al passaggio a livello in strada Piangoli. Incidente choc, scoppia un rogo nel tunnel ...L'incidente è avvenuto questa mattina a Vitorchiano, sulla linea Roma - Viterbo. A bordo della vettura c'erano quattro pesone: i genitori con due bambini. Soppressi diversi treni della ... Treno travolge un'auto con a bordo bambini sulla linea Roma ... Un pauroso incidente treno-auto si è verificato questa mattina a Vitorchiano (Viterbo), sui binari della ferrovia ex Roma Nord, al passaggio a livello in strada Piangoli. A bordo della… Leggi ...Un pauroso incidente treno-auto si è verificato questa mattina a Vitorchiano (Viterbo), sui binari della ferrovia ex Roma Nord, al passaggio a livello in ...