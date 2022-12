Milan | rebus Bakayoko | tra il ‘no’ a Montella e un rischio da evitare

Sportitalia

Intanto Mourinho dovrà tornare a concentrarsi sul campionato, dove però sarà squalificato sia contro il Bologna che col: senza il portoghese in panchina, però, la Roma non ha mai perso . Lo ...L'exstravede per il centrocampista di San José del Valle, ma il club al momento non ha ... il cui futuro comunque resta un. In assenza di offerte concrete, l'allenatore dovrà trovare un ... Milan, rebus Adli: il caso del centrocampista francese Zlatan Ibrahimovic comincia a riflettere su quello che sarà il suo futuro dopo l’addio al calcio giocato. Le ultime In attesa del suo rientro in campo, cominciano riflessioni su quello che verrà dopo.Il nodo Luis Alberto non sembra sciolto del tutto in casa Lazio. L’ultimo mese di allenamenti ad alto livello e due buone prestazioni in amichevole hanno riaperto le porte a un suo possibile rilancio ...