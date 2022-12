La Gazzetta dello Sport

Dopo lo svizzero Beat Feuz, anche il tre volte campione olimpicoannuncia il ritiro nella tappa di Bormio., 32enne figlio d'arte (il padre Helmut è stato a sua volta medagliato ai Giochi di Calgary 1988 e ai Mondiali di Vail 1989) , è stato uno ...A sorpresa,si ritira. Il campione austriaco, parlando dopo la ricognizione sulla pista a Bormio in vista del SuperG, ha annunciato il suo addio allo sci alpino, come confermato anche da un tweet ... Mayer, annuncio choc a Bormio: "Questa è la mia ultima ricognizione, mi ritiro" Matthias Mayer ha annunciato improvvisamente il ritiro dall’attività. Lo sciatore austriaco dopo aver effettuato la ricognizione della discesa di Bormio ha ufficializzato il ritiro immediato. All'impr ...'Non ho più il mordente necessario', ha dichiarato l'austriaco prima del SuperG di Bormio BORMIO (ITALPRESS) - Matthias Mayer annuncia il ritiro.