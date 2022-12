Lazio | Rocca attacca il modello Zingaretti | «Ha creato una sanità per pochi Noi rimedieremo»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Alle emergenze è abituato da lungo tempo. Nei panni di presidente della Croce Rossa italiana ne ha affrontate e risolte tante. E ora che il centrodestra lo ha unitariamente designato alla guida della regione, Francesconon solo non si tira indietro ma mostra di avere idee ben chiare e soluzioni praticabili. «Sono sfide diverse – confida a Libero -. Nel ruolo che ho ricoperto dopo un terremoto o dopo un conflitto occorreva dare delle risposte istantanee per poi lasciare allo Stato il compito di ricostruire. Qui invece occorre dare risposte immediate ma anche accompagnare in maniera strutturale tutto ciò che è necessario per far tornare a crescere il». Francescointervistato da Libero I sondaggi lo danno vincente, mapreferisce concentrarsi sui problemi, soprattutto quelli ...