Juve con lo Standard senza sei titolari | Allegri pronto a sperimentare

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo Arsenal e Rijeka, venerdì tocca alloLiegi completare il trittico di amichevoli spartiacque fra la pausa per i Mondiali e la ripresa del campionato, che per lacoincide con la gara ...

Tuttosport

Dopo Arsenal e Rijeka, venerdì tocca allo Standard Liegi completare il trittico di amichevoli spartiacque fra la pausa per i Mondiali e la ripresa del campionato, che per lacoincidela gara contro la Cremonese del 4 gennaio. Lasi augura naturalmente di riprendere così come aveva interrotto, dopo una serie di sei vittorie consecutive, senza subire nemmeno ...... venne accettata la Serie Bpenalizzazione. Peccato che la sentenza finale di quel processo raccontò di un campionato regolare e nessuna partita falsata'. Vicenda, Luciano Moggi: 'Inchiesta ... Muller in maglia Juve, lo strano caso social: ecco perché Il 18 gennaio Scanavino sarà il nuovo ad: dalla durata del suo mandato dipenderanno le scelte. Per il ruolo di direttore sportivo il consulente del Psg è il preferito ...Il club si conferma sulle tracce del terzino destro spagnolo: il 18enne del Valladolid è tra i desideri del mercato di gennaio ...