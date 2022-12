Genoa | avanti con Gilardino | la società pronta a confermare il tecnico

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Albertoha svoltato sulla panchina del, dal suo arrivo dieci punti in quattro partite e ora la conferma dallaAlbertoha svoltato sulla panchina del, dal suo arrivo dieci punti in quattro partite e ora la conferma dalla. Traghettatori chi?ha fatto parlare i fatti e lasciato agli le parole. Il suo lavoro sul campo ha trovato subito i frutti. L’ultima vittoria a Bari nel segno della maturità e della continuità e ora i rossoblù possono sognare in grande. Un terzo posto al girone d’andata è una vittoria per come era iniziato con Blessin il campionato. Ora laconferma ilsulla panchina, manca soltanto l’annuncio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...

Agenzia ANSA

