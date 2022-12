Aguzzino a pensionato | “Ti brucio casa e ti spezzo le gambe”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Te la devo far pagare, questo non è niente, ti, tile”. Per timore di incontrare l’usuraio andava a messa alle 8 del mattino, la ascoltava nascosto dietro i pilastri per evitare di essere visto. Ciò nonostante venne pedinato e sorpreso dal suoil quale in ben due occasioni, anche davanti alla chiesa, lo ha afferrato per la gola facendogli sbattere la testa a terra. Ormai viveva nel terrore un73enne, vittima di Antonio Saggese, un presunto usuraio di 73 anni di Casoria (Napoli) arrestato e messo ai domiciliari dai carabinieri di Arpino di Casoria al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord.In un’occasione la vittima è stata picchiata anche il bastone che l’arrestato, claudicante, utilizzava per ...