Vandali in azione alla scuola primaria di Petosino | danni e scritte sataniche sui muri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sorisole. Una stella in un cerchio, una croce rovesciata, il numero 666 e la scritta ‘Satana è qui’. Il tutto disegnato con un pennarello verde all’interno deidelladi, frdi Sorisole. Per entrare un gruppetto di ragazzi ha aperto il cancello d’accesso sul retro, sul percorso ciclopedonale Và Pensiero ed ha sfondato a calci una porta. Poi i giovani si sono accaniti anche sulla porta dell’aula magna e, dopo aver imbrattato il muro, hanno infranto, probabilmente con un estintore, il vetro del distributore automatico dal quale hanno prelevato degli snack che hanno poi mangiato sul posto. Infine hanno portato l’estintore all’esterno e hanno spruzzato la schiuma ignifuga lungo l’asfalto della ciclabile. Il raidco si è verificato in due serate, ...

