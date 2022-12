‘Un vizio di famiglia’ clip esclusiva del thriller di Sébastien Marnier

Leggi su funweek

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il 5 gennaio distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection arriva al cinema ‘Undi, terzo lungometraggio di. Il film vede nel cast Laure Calamy (Call my Agent), Doria Tillier (La Belle Époque), Suzanne Clément (musa di Xavier Dolan), Dominique Blanc e Jacques Weber. Per Undi famiglia mi sono ispirato a diverse persone che conosco.In una lussuosa villa in riva al mare, Stéphane, una giovane donna, operaia in un conservificio, si ritrova in una famiglia ultraricca con un padre sconosciuto, la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, madre di un’adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera. Qualcuno sta mentendo. Tra colpi di scena e bugie, il mistero cresce e il sospetto ...