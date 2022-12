Tiscali Notizie

Sarà uneccezionalmente mite quello che sta per arrivare: come l'anno scorso, sarà caldo e anomalo a causa della persistenza di un intenso ed esteso anticiclone africano. Secondo le previsioni ...... prove generali per il Natale assieme al caldo - guarda L'ANNIVERSARIO - Anche l'pezzo della ... Anche questodovrebbero trascorrerlo insieme, sostiene il Corriere : meta esotica e i tre ... Un altro Capodanno senza freddo, temperature primaverili Nell’ambito delle iniziative del Capodanno a Napoli, quest’anno grande spazio sarà riservato ai più piccoli grazie all’evento Castello Musicante, una giornata intera di laboratori interattivi e ...Sabato 31 dicembre alle ore 20 l’Orchestra Lino Liviabella col soprano Yelizaveta Milovzorova saranno protagonisti sul palco del teatro comunale con possibilità di spostarsi all’Antica Fornace, dopo i ...