Ultime Notizie Roma del 28-12-2022 ore 10 | 10

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio opposizioni rivolta al Senato per i tempi troppo stretti slitta giovedì il voto sulla manovra ti riapre la partita di balneari Forza Italia torna a chiedere al governo la proroga delle concessioni Ieri giornata di forte tensione sui titoli di Stato europei il bunda chiude su livelli più alti da 12 anni il rendimento dei BTP stare al 4,6% ti temono nuovi consistenti aumenti dei tassi da parte della Intanto il governo accelera sugli obiettivi del PNR per ilil chip si sblocca oggi 4 miliardi e mezzo di opere pubbliche scenderanno del 25% della luce nel 2023 quelle del gas del 20% telefonata meloni zielinski il premier ha invitato il presidente ucraino ae ha confermato il pieno sostegno politico economico umanitario ...