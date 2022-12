Truffa dello specchietto sulla Pontina | ci risiamo | il caso nel tratto tra Ardea e Pomezia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)scatta nuovamente l’allarme e sono proprio alcuni automobilisti a mettere in guardia dal raggiro. Una coppia, riuscita a sfuggire all’imbroglio, ha segnalato una Smart con a bordo due giovani che provocano un forte rumore, in genere provocato da bulloni lanciati contro l’auto, che fa sembrare verosimile la rotturadella loro auto, invitano lo sfortunato automobilista di turno a fermarsi e gli ‘scroccano’ soldi per il danno subito.: un fenomeno tornato di ‘moda’La coppia che ha denunciato l’accaduto, come riporta il Messaggero, hanno rischiato di restare vittime dei ...