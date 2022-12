Sci alpino 2022 2023 | classifica Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo secondo gigante Semmering

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ladideldi sciildidel 28 dicembre. Mikaela Shiffrin conquista la vittoria e allunga ulteriormente in vetta su Sofia Goggia. Guadagnano posizioni Lara Gut-Behrami e l’azzurra Marta Bassino, rispettivamente seconda e terza in Austria. Ecco di seguito come cambia la graduatoria del circuito. RISULTATI ESECONDA MANCHEGENERALEMikaela Shiffrin (USA) 775 Sofia Goggia (ITA) 470 Petra Vlhova (SVK) 456 Wendy Holdener (SUI) 400 Lara Gut-Behrami (SUI) 371 Corinne Suter (SUI) 337 Marta ...

VIDEO VINCENT KRIECHMAYR, VITTORIA DISCESA BORMIO Foto: FISI/PentaphotoDominik Paris ha conquistato un discreto decimo posto nella discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. L'azzurro era reduce da due gare da incubo, visto che nel doppio appuntamento in Val Gardena aveva chiuso fuori dalla top - 30 e non aveva portato a casa ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta L'austriaco ha preceduto sul traguardo il canadese James Crawford. Casse, con il nono tempo, è il primo tra gli italiani