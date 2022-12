Mercato “virtuale” | dopo lo scudetto col Benevento | la firma con la Juventus

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo titolo portato a casa dalè uno. Nonostante la retrocessione dalla serie A, l’assalto fallito lo scorso anno dalla formazione di Fabio Caserta e gli stenti attuali sotto la guida di Fabio Cannavaro, la compagine giallorossa vanta nella propria bacheca un tricolore. Il 4 giugno 2021, infatti, la Strega si laureava campione d’Italia nella categoria eSerie A Tim Fifa 21, l’evento calcisticoorganizzato dalla serie A. Merito di Danilo Pinto, meglio noto come “Danipitbull“, che nell’ultimo atto della competizione ebbe la meglio sul Genoa di Gabriel “Gabry” Llaho per 5 a 4. Adesso il ragazzo tarantino di nascita, diventato stabilmente un giocatore della e-nazionale italiana della FIGC, andrà a caccia del bis tricolore e lo farà con la. La società ...

