Manovra di Bilancio | arriva il bonus raccolta differenziata

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) , ma non è per tutti. Ecco chi sono i beneficiari Laè ormai una buona pratica che abbiamo imparato da tempo, ma dal 2023no delle novità. Nell’ultimadipromossa dal governo Meloni è stato introdotto quello che è stato chiamato “”. Ilriguarda il “Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla”. Per questoè stato istituito un apposito fondo di importo pari a 10 milioni di euro per il 2023. Con l’istituzione di questo fondo si prevede il raggiungimento di due scopi. Il primo è “incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non ...