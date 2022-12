Calciomercato.com

Sidopo la mezz'ora con un tiro da lontano senza troppe pretese. Partecipa alla bella azione ... (dal 69'6,5 : Non riesce a farsi vedere, tenta di mettere qualche pallone in mezzo ma anche ...Al 38' il Portogallo siin area uruguayana conche però calcia sul fondo. Al 44' Bruno Fernandez sfugge a Gimenez che, nel marcarlo, scivola e tocca involontariamente la sfera con la mano. Leao si rivede a Milanello e 'festeggia' sui social: 'Tornato a casa' MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO In casa rossonera, il rinnovo che preoccupa di più è sempre quello di Rafael Leao. Come riporta il Corriere della Sera, il suo avvocato Ted Dimvula è atteso a… Leg ...Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre di attualità per il Milan, un interesse concreto per le prossime sessione di calciomercato.