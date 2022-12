Le Chinuliddhre | piccoli scrigni farciti di bontà

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – In origine, durante le feste natalizie, facevano coppia con i “purceddhruzzi” ma, a differenza di questi gnocchetti di pasta dolce fritta e amalgamata con il miele, le, in linea con la ricca onomatopea del loro nome, racchiudono in una sola parola il senso del ‘pieno’ (“chinu”) ma anche del ‘piccolo’ e del ‘buono’ con quel vezzeggiativo rinforzato dalla pienezza non solo lessicale di ben 4 consonanti messe insieme, non facili da leggere per chi non è del posto. Malgrado l’apparente semplicità del prodotto, fatto di pasta frolla, numerose sono le varianti di questo dolce per lo più legate alle consuetudini dei diversi territori nei quali tradizionalmente viene preparato. Spicca tra questi certamente il Salento che, con le sue genti, ha da sempre adottato la chinuliddhra come dolce manufatto farcito di mostarda d’uva, abitualmente preparato ...