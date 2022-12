In strada col coltello | “Lavoro non pagato | voglio una vendetta”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoArmato di undalla lama di 20 centimetri, voleva recarsi dal datore diche a suo dire non lo aveva retribuito per un’attività già svolta, mettendolo in seria difficoltà finanziaria durante le festività natalizie, ma è stato fermato dalla Polizia di Stato e denunciato. Il fatto è avvenuto a Marcianise (Caserta), protagonista un 47enne, che è stato notato da una volante del Commissariato di Polizia di Marcianise mentre percorreva a piedi via Greco in evidente stato di ansia e agitazione; una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno visto che dal giaccone dell’uomo fuoriusciva la lama di un, lo hanno quindi bloccato sequestrandogli l’arma. Il47enne è stato poi portato in Commissariato dove ha spiegato, sempre con un tono pieno di angoscia, che quelserviva ...

Agenzia ANSA

... che ha visto il consiglio di fabbrica, il blocco temporaneo dellastatale Appia , all'altezza della direzione della fabbrica, e l'incontroprefetto di Taranto, Demetrio Martino. Una ...Attualmente non ci sono più i Covid hotel, smantellatirientrare dell'emergenza, ma chi sarà ... come la Cina, che potrebbe aprire laallo sviluppo di nuove varianti virali magari ... In strada col coltello, 'lavoro non pagato, voglio vendetta' - Campania Armato di un coltello dalla lama di 20 centimetri, voleva recarsi dal datore di lavoro che a suo dire non lo aveva retribuito per un'attività già svolta, mettendolo in seria difficoltà finanziaria dur ...“Un residente si affaccia dalla propria finestra, guarda di sotto e scorge due uomini mentre consumano droga: chi risiede a Porta al Prato – spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Drag ...