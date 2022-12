Gf Vip 7 | volano stracci tra Antonella Fiordelisi e gli Incorvassi | “Rosicate perché in puntata non si parla di voi!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A Natale non possono mancare i baci sotto al vischio nemmeno nella Casa del Grande Fratello Vip. Per un gioco deciso dagli autori, sempre pronti a creare dinamiche che possano in qualche modo creare scompiglio, Micol Incorvaia e Davide Donadei si sono dovuti dare un bacio a stampo. Davide e Micol, il vischio chiama! ?? #GFVIP pic.twitter.com/GIsSngiuQK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2022 Quella che sembrava solo una prova settimanale, ha suscitato nuove (e immancabili) discussioni fra alcuni Vipponi. Tutto sarebbe nato quandoha insinuato che la Incorvaia non vedeva l’ora di baciare l’ex tronista di Uomini e Donne, anchedi Edoardo Tavassi a lei non importerebbe niente. Come riportato da Biccy.it, le parole dell’influencer hanno generato una forte reazione da parte dell’ex naufrago, che ...