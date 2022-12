Wenger torna e l'Arsenal vince | Arteta si emoziona VIDEO

(Di martedì 27 dicembre 2022) L'batte 3-1 il West Ham sotto gli occhi del grande ex, l'allenatoresi: "Grazie. Per me una fonte...

Calciomercato.com

L'Arsenal non vince la Premier League dal 2004, quando in panchina c'era proprio. Chissà se questo potrebbe essere l'anno giusto per interrompere il digiuno.L'Arsenalin campo per il boxing day e cala il tris contro il West Ham sotto gli occhi diL'Arsenalin campo per il boxing day e cala il tris contro il West Ham sotto gli occhi di. Dopo lo svantaggio nella prima frazione firmato da Benrahma su calcio di rigore, ... Arsenal-West Ham: ospite speciale all'Emirates, Wenger torna per la ... I Gunners superano 3-1 il West Ham sotto gli occhi dell'allenatore che ha fatto la storia del club. Dopo giorni di silenzio Lele Adani ha deciso di parlare di Argentina-Francia, finale del Mondiale in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...