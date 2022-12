Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)dailynews radiogiornale lunedì 26 dicembre Buongiorno ancora buone feste da parte di Francesca Vitale in studio hanno aperto un varco nella recinzione scavalcato il muro di cinta quel punto il Cesare Beccaria era ormai alle spalle e la dinamica dell’azione di 7 ragazzi detenuti nell’istituto penale per minori di Milano Fuggite dalla cortile festeggia approfittando di lavori in corso hanno tutti tra i 17 18 anni allertato il personale di polizia penitenziaria anche fuori servizio le forze dell’ordine due giovani sono stati già presi la Russia non risparmierà nessuno sforzo per raggiungere gli obiettivi delle operazioni speciali in Ucraina e abbattere il regime nazionalista di chi lo ha scritto il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo dmitry medvedev in un articolo sulla Roses Ajax AZ secondo quanto riferisce la faremo del nostro meglio per raggiungere ...