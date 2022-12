Il Post

Ecco alcuni di questi pesciolini che, per qualche motivo, forse hanno avutopoca visibilità, ... Ha anche organizzato un progetto online su Moby Dick , con capitoli letti dacome Tilda ...Come pure di quelli contenenti, anche, plastica. Ma diin giro qui ce n'e' di meno. La citta' che pulsa, che appare rianimata dopo essersi ripresa dal ko a tavola, e' quella del centro, ... Troppa gente va al pronto soccorso TREVISO - Chiude dopo 43 anni il banco di frutta e verdura del mercato di piazzale Burchiellati, gestito da Giorgio Pamio. Oggi sarà l'ultimo giorno di lavoro per uno dei banchi ...Il presidente del Cagliari Massimo Cellino ricorda Fabian O'Neill in un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Le sue parole: "Lo vidi in un’amichevole a Punta del Este, ...