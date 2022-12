Tiro con l’arco | 122 medaglie in 17 eventi internazionali per l’Italia nel 2022

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’anno che si sta per concludere è stato davvero storico per la nazionale italiana dicon, sia al maschile che al femminile. Gli azzurri e le azzurre hanno infatti conquistato ben 112in 17, dai senior alle giovanili, nel corso del. Nello specifico sono stati portati a casa 44 ori, 43 argenti e 25 bronzi, con una sola tappa di Coppa del Mondo, a Parigi, in tutto l’anno in cuinon ha vinto nulla. SportFace.

