Real Madrid | non spaventa la concorrenza per Bellingham

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilcontinua a muoversi sul mercato. Come riporta Media Foot , il club spagnolo ha avanzato un'offerta di 60 milioni di euro per Lovro Majer dello Stade Rennais . Il giocatore è legato ai ...Cristiano Ronaldo Jr, figlio dell'ex attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo, si è iscritto all'accademia del. Di lui si dice che è un vero talento visto che ha segnato più di 50 gol in 20 partite tra i calciatori sotto i 14 anni. Cristiano Ronaldo ha giocato neldal 2009 al 2018 e ... Milan, dalla Spagna: il Real Madrid positivamente colpito dalla crescita di Brahim Diaz Lo strappo fra il Manchester United e Cristiano Ronaldo è ancora più profondo dopo l'ultima notizia giunta dai giornali spagnoli ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...