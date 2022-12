Qatargate | Panzeri e Figà-Talamanca restano in carcere Il 17 gennaio la prossima udienza

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’ex eurodeputato Antonioe il segretario generale dell’ong No Peace Without Justice Niccolò, entrambi sospettati di essere al centro della presunta rete corruttiva allestita presso le istituzioni Ue da Qatar e Marocco, rimangono in. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Bruxelles. Che ha annullato la decisione di prima istanza sulla concessione del braccialetto elettronico per(la procura aveva presentato ricorso), e rinviato al 17, su richiesta dell’ex eurodeputato, l’di. I due sono indagati a Bruxelles nell’inchiesta sul presunto dispositivo di corruzione allestito dal Qatar e dal Marocco, che coinvolgerebbe anche l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva ...

... mentre per quanto riguarda l'ex eurodeputato del Pd e di Articolo Unol'udienza è stata spostata, su sua richiesta, al 17 gennaio. Corruzione al parlamento Ue, le ultime notizie dell'...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Visentini: "Coinvolto dalsolo perché ho partecipato ad attività culturali di una ... Le valigie con i soldi e il bimbo nel passeggino: così Panzeri e Giorgi prendevano le tangenti del Qatargate secondo la ... Nell'ambito delle indagini sul cosiddetto 'Qatargate' sono comparsi davanti alla Corte d'appello di Bruxelles Niccolò Figà-Talamanca e Pier Antonio Panzeri.. Ex sindaco accusa: “Ha ruolo su fondi Pnrr”. Primo cittadino: “Mai insediato”. Botta e risposta tra l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l’attuale Gaetano Manfredi sul ruolo dell’eurodeputa ...