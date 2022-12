Nek si racconta in cifre | «5030 | sono i numeri della mia vita»

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) Filippo Neviani, in arte Nek, dopo un traumatico incidente raccoglie le sue riflessioni di uomo e di artista maturo in un libro e in un nuovo album nel quale canta alcuni suoi successi anche con Jovanotti, Francesco Renga e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. «Per superare un trauma bisogna trovare il coraggio di riviverlo». Nek, 50 anni all’anagrafe e 30 di carriera, non si sottrae al ricordo di quel giorno del novembre 2020, in pieno lockdown, quando una sega circolare gli ha quasi amputato due dita nel casolare della sua casa di campagna in Emilia. «Non ho realizzato subito la gravità di quel che era successo. Ho sentito un fastidio alla mano come una scossa elettrica, poi ho visto che il guanto da lavoro si era riempito di sangue. Misentito perso nel nulla, non sapevo che cosa fare, il cellulare non prendeva... Temevo di svenire... A un certo punto ho avvertito ...