L' Inter e il colpo per l' attacco | ' Accordo in anticipo'

Calciomercato, obiettivo Thuram: 'Rischio asta' Da Dumfries e Skriniar a Marcus Thuram, obiettivo non semplice dell'- ma anche della Juventus - per giugno, quando terminerà il suo ...Commenta per primo Marcus Thuram è l'obiettivo principale dell'per il prossimo mercato estivo e la fiducia nela parametro zero è altissima. Il club vuole far mettere nero su bianco il prima possibile l'intesa per evitare sorprese da concorrenti più ... Inter News / Colpo di scena improvviso: Marotta ha deciso! Sky dice che… Non i classici 6,5 milioni di euro, ma ben 7,5. Sarà questo il compenso per Milan e Inter per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Come riportato da Investireoggi.it, quotidiano economico e ...Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, a gennaio l'Inter vorrebbe affondare il colpo per Yunus Musah, centrocampista del Valencia. La valutazione è di circa 20 milioni di euro. L'idea di Marotta sar ...