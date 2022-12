Glass Onion – Knives Out | come è collegato a Knives Out? Uscirà un ulteriore sequel?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Uscito da poco su Netflix (il 23 dicembre)si stabilisce subito tra i contenuti più visti della piattaforma. Di cosa sarà il merito?altro non è che ildi Cena con delitto -, diretto da Ryan Johnson; racconta gli strani omicidi su cui si ritrova ad indagare il detective Benoit Blanc, un personaggio estremamente bizzarro ed interessante, tanto che, dopo l’uscita del primo film, i fan hanno iniziato a chiedersi se sarebbe mai uscito uno spin-off esclusivamente dedicato a Benoit. L’interesse di Johnson è pero quello di lasciare il personaggio in un alone di mistero e concentrarsi piuttosto sul risolvere i casi di omicidio.– di cosa parla? Nel secondo capitolo di questo ...

BadTaste.it Cinema

Il regista del nuovo film Netflix non voleva che il titolo richiamasse il primo film: 'Sono due storie auto - conclusive'..., l'attesissimo sequel di Knives Out - Cena con delitto , ha da poco debuttato su Netflix raccogliendo ampi consensi di critica e pubblico e esordendo nella prima posizione dei film più ... Glass Onion: Miles Bron è Elon Musk Rian Johnson risponde alla teoria A partire da Ethan Hawke passando per Angela Lansbury, Rian Johnson ha portato in Glass Onion - Knives Out molti volti famosi per una serie di cameo indimenticabili.Rian Johnson ha svelato di essere molto arrabbiato per l'inserimento del sottotitolo Knives Out nel sequel Glass Onion.