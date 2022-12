Empoli | Zanetti | “Qui è più facile far giocare i giovani”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Per un allenatore è piùmettere dentro questi ragazzi, perché questo fa parte della filosofia dell’”. Paoloè intervenuto così ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei toscani ha parlato del lavoro con i tantitalenti del vivaio azzurro. “Escono giocatori bravi che mi permettono di fargli bruciare le tappe. Quello che conta è sempre il risultato sportivo, per me e per il club che si deve salvare – ha aggiunto -. Quello che sa far bene l’non è far, ma portarli ad essere all’altezza dell’obiettivo e questo è l’importante”. SportFace.