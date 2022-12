Il Post

... secondo Bloomberg, nei primi venti giorni di dicembre248 milioni di, il 20% della popolazione, avrebbero contratto il virus. Ma per ora, in assenza di dati ufficiali (Pechino non ...La repressione delle autorità è durissima:154" di cui 9 minori " sarebbero rimaste uccisi negli scontri con le forze dell'ordine, fa sapere l'Ong Iran Human Rights La Repubblica ha ... Almeno 10 persone sono morte vicino a Bougui, in Burkina Faso, per l’esplosione di una mina piazzata sulla strada Mesi per la messa in sicurezza del versante demaniale. Allarmi inascoltati: “Ci dissero: colpa dei cinghiali” Genova – Monica Frediani guarda suo figlio Alessandro che esce dal portone, scortato da un ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...