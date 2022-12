2023 | il mondo è una polveriera e la miccia è accesa

Leggi su panorama

(Di martedì 27 dicembre 2022) Proprio un anno fa, un tema dominava la cronaca globale: il dispiegamento di truppe russe nell'Ucraina orientale, occupata dal 2014, anche in Bielorussia. In quei giorni si parlava della grave minaccia, ma anche del fatto che la probabilità di una guerra non era molto alta. Anche in Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ipotizzava che Vladimir Putin stesse bluffando, un errore fatale, come sarebbe diventato evidente il 24 febbraio 2022. Ma non c’è solo la guerra in Ucraina a doverci preoccupare perché nelci sono altre guerre e insurrezioni delle quali troppo spesso ci si dimentica: una devastante guerra civile sta covando da tempo nello Yemen, che in realtà è una guerra per procura tra le potenze regionali Iran e Arabia Saudita. La guerra civile in Siria è tutt'altro che finita: il regime del presidente Bashar al-Assad, sostenuto militarmente dalla ...