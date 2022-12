Agenzia ANSA

Sono salite a cinque le organizzazioni non governative che hanno sospeso le operazioni in Afghanistan dopo che i governanti talebani hanno ordinato a tutte le ong di interrompere il lavoro del personale femminile. L'ultima in ordine di tempo ad annunciare la sospensione è stato Christian Aid, ente di beneficenza britannico che "sta cercando di fare ... Salgono a 5 le ong che chiudono le attività in Afghanistan - Asia Sono salite a cinque le organizzazioni non governative che hanno sospeso le operazioni in Afghanistan dopo che i governanti talebani hanno ordinato a tutte le ong di interrompere il lavoro del persona ... Solo pochi giorni fa i talebani avevano vietato alle donne di frequentare le università. Ora arriva un nuovo editto: non potranno lavorare più per le organizzazioni umanitarie né internazionali né naz ...