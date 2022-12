Roma | auto si ‘tuffa’ nella fontana dell’Eur | è la seconda in due giorni | stavolta è una costosissima Aston Martin

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Niente da fare: per laviale della Civiltà del Lavoro, all’Eur, non c’è tregua. Un’altro tuffo – a distanza di meno di dueda quello fatto alla vigilia di Natale – è avvenuto questa mattina, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Ma è solo l’ultimo di una lunghissima serie di “ammolli”che affaccia a pochi passi da quello che tutti conoscono come il “Colosseo Quadrato“, il Palazzo della Civiltà Italiana. A finire dentro laun’, unadalla targa straniera. Il conducente, quindi, potrebbe quasi essere giustificato. Ma la– a detta dei residenti – si vede benissimo. E così la vedono migliaia dimobilisti ...

RomaToday

Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... Per ora daarriverà solo la Lazio Sport [ 26/12/2022 ] Serie D Girone H, l'8 gennaio si ...- La sesta novità che abbiamo scelto per raccontare il 2022 dell'è la Toyota bZ4X, prima elettrica del marchio giapponese destinata al mercato europeo. Le lettere bZ nel nome rivelano l'... Canalina passacavi e presa in negozio: all'Aventino l'auto elettrica si ricarica così La fontana c'è, ma non si vede evidentemente. Almeno a giudicare il numero di auto che ciclicamente ci finiscono dentro. Stavolta a catapultarsi dentro la fontana di ...Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale, che ha gestito il traffico fino a che la carcassa dell’animale non è stata rimossa dalla Forestale ...