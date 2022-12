Premier | Conte riparte con un pari De Zerbi torna a vincere Vola il Newcastle

Sport Mediaset

LONDRA - Non era la ripartenza che sperava, ma Antoniodeve accontentarsi di un pareggio contro il Brentford . Il suo Tottenham , nella prima partita dopo il Mondiale in Qatar, rischia ma alla fine rimonta gli avversari e chiude sul punteggio di ...Che, tuttavia, si era conclusa con due vittorie traLeague e League Cup ottenute contro ...posto - l'obiettivo stagionale - ed ha pure una gara in meno rispetto al Tottenham di Antonio, ... La Premier torna in campo, Conte non ci sta: "Non sono felice" - Sportmediaset Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il tecnico crede ancora nello scudetto. Falsa ripartenza per il Tottenham in Premier. Regalo da oltre 300mila euro di Georgina a CR7. L'arbitro candidato al premio Iffhs ...