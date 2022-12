Natale | record di ingressi a Palazzo Vecchio | 730 biglietti in mezza giornata

ilmattino.it

I ticket venduti sono il doppio della media giornaliera del 2022. Bettini: 'Un risultato che supera ogni ...Ventiquattro trapianti di organo in cento ore. Ildel 2022 regala undi trapianti e fra questo anche un caso rarissimo che fa sperare nel futuro della scienza, il fegato di donatore di 97 anni ha potuto essere trapiantato. Una vera ... Albero di Natale umano da record: 1.500 dipendenti di un'azienda nel Salento festeggiano così la rinascita dop La media è stata di un intervento ogni quattro ore: "Risultato possibile grazie ai donatori e alle loro famiglie" ...FIRENZE: Adesso non chiude più. Dopo le polemiche con i sindacati e le frecciate con gli Uffizi ha staccato il doppio dei biglietti in un solo pomeriggio ...