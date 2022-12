Murray e Gordon più Jokic | Denver batte i Suns all' over time 128 - 125

Autosprint.it

Emozioni e giocate spettacolari tra Denver (21 - 11) e Phoenix (19 - 15), una partita decisa al supplementare. Per Nikola Jokic 41 punti, 15 rimbalzi e ...In casa Nuggets sono ottime anche le prestazioni di Aaron(28 punti e 13 rimbalzi) e Jamal(autore di 26 punti e del canestro che ha portato i compagni al tempo supplementare), mentre ... Esclusiva: Gordon Murray svela i misteri della F1 Il Christmas Day della NBA termina con il botto. In Colorado Nuggets e Suns si affrontano a viso aperto, con questi ultimi che trovano i 31 punti di Landry Shamet per condurre +8 ...Grazie ai ritorni di Jamal Murray e Michael Porter Jr, i Nuggets si sono dimostrati alla lunga più forti dei Blazers, e conservano la testa della Western Conference. Lillard & C.