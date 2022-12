Milano | sette evasi dal carcere minorile Beccaria | due ripresi Altri detenuti appiccano roghi in cella Salvini | «Sconcertato» Quattro agenti in ospedale

(Di lunedì 26 dicembre 2022)deldi, forse approfittando di lavori in corso da tempo nel penitenziario o dei ranghi ridotti della polizia nel giorno di Natale, sono...

TGCOM

...portati in ospedale dopo essere rimasti intossicati ieri sera dal fumo causato dalle fiamme appiccate nelle celle da alcuni detenuti dell'istituto minorile Beccaria di, dopo chereclusi ...Maxi evasione dal carcere minorile diCesare Beccaria. In... Milano, sette detenuti evadono dal cortile del carcere minorile "Beccaria": due subito catturati Oggi 26 dicembre, il giorno dopo l’evasione di sette ragazzi dal carcere Beccaria, si terrà un incontro tra la direzione e i rappresentanti ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...