(Di lunedì 26 dicembre 2022) L'armaè una forma crucialepolitica. Soprattutto per i regimi autoritari. Soprattutto in tempi di guerra. Un'arma di distrazione di massa che indica all'opinione pubblica ...

E' così oggi, nella Russia "putiniana" LaRussia di Putin Illuminante in proposito è una riflessione articolate di Maurizio Stefanini per Linkiesta. Scrive tra l'altro Stefanini: "...Oggi è uno stesso percorso di idealizzazionemorte che sta portando alla crescenteRussia di Puitin. "Era una fosca giornata d'inverno a Berlino" di un anno non precisato ... La nazificazione della Russia di Putin tra propaganda e Ss del gruppo Wagner