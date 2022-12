Kiev | da Mosca più di 4 500 cyber attacchi nel 2022

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– I servizi di sicurezza informatica dell’Ucraina hanno neutralizzato più di 4.500informatici russi contro il loro Paese dall’inizio dell’anno. Lo ha riferito Ilya Vitiuk, capo del dipartimento di sicurezza informatica presso il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Ssu). “Il Paese aggressore lancia una media di oltre dieciinformatici al giorno. Per fortuna, la società ucraina non è nemmeno a conoscenza della maggior parte di loro”. “Siamo entrati nelcon otto anni di esperienza di guerra ibrida alle spalle”, ha aggiunto. “Al momento dell’invasione, eravamo già preparati per gli scenari peggiori”. Secondo Vitiuk, nel 2020 sono stati registrati quasi 800informatici, più di 1.400 nel 2021 e nelquesto numero è triplicato. “Massicci ...

