Conrad Thompson sulla rivalità tra Flair e Bischoff | “Molti dicono che alimento l’odio | non è vero”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Latra Riced Ericcresce ogni giorno di più. È oramai da diverse settimane che assistiamo ad un botta e risposta tra i due, soprattutto in merito al periodo in cui “The Nature Boy” era sotto contratto con la WCW (periodo fortemente criticato daperché a suo avviso fu vittima di cattiva gestione) e l’allora presidente della compagnia Eric. L’acredine tra i due è stata alimentata dagli ultimi commenti dell’ex General Manager di Raw sul sedici volte campione del mondo, inseriti nel documentario dedicato proprio all’eroe di Charlotte North Carolina, in uscita il 26 Dicembre.(giornalista e Podcaster di Wrestling di successo, nonché genero di) ha voluto dire la sua riguardo a questo ...