Celiachia | diagnosi più precoce se conosci i sintomi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 dicembre 2022) In Italia i celiaci sono più di 230mila, ma secondo le stime un numero pari di persone non avrebbe ancora ricevuto unacorretta della malattia, causata dal glutine. Leggi anche ›: i consigli AIC per lanegli adulti e nei bambini › Giornata mondiale della: come riconoscerla fin da bambini › Dieta gluteen free e: oltre la moda c’è il buon senso ...