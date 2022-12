Pioli | ' Il Milan deve credere alla rimonta come ha creduto a uno scudetto impossibile'

...rossonero Stefanonell'anticipazione di una intervista a Sport Mediaset per lo speciale "I re del calcio" che andrà in onda il 29 dicembre su Italia 1. Miglioramento Il tecnico del, che ...... Ildeve credere nella rimonta sul Napoli - dice Stefano- così come l'anno scorso ha creduto in uno scudetto che inizialmente sembrava impossibile. Una gioia che l'allenatore ha ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...