Natale | Re Carlo III omaggia la Regina Elisabetta nel messaggio di auguri

Per il primo discorso diReIII ha scelto come luogo simbolico della registrazione (si perché non è stato fatto in diretta ma filmato il 13 dicembre) la Cappella di San Giorgio a Windsor . Una scelta di forte ...A differenza di Elisabetta, che spesso era seduta a una scrivania per pronunciare il discorso annuale,si è messo in piedi accanto a un albero dinella St. George's Chapel, chiesa nel ... Il primo discorso di Natale di re Carlo III nel ricordo di Elisabetta II Primo messaggio natalizio da monarca per Re Carlo III che ha reso omaggio alla regina Elisabetta e ha scelto di puntare su alcuni dei temi a lui cari, dalla preoccupazione per le persone svantaggiate ...Londra, 25 dic. (Adnkronos) - La crisi economica, l'aumento del costo della vita e "la grande ansia e difficoltà di molti che lottano per pagare le bollette e mantenere le loro famiglie nutrite e al..