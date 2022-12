L’altro Natale… “Prigioniero” in una corsia d’ospedale

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 dicembre 2022) Roma – Non sarà un “buon Natale” per tutti. C’è chi è povero, chi + malato; ma c’è anche chi in ospedale è costretto a starci anche se tutto sommato potrebbe vivere le Feste con i parenti. Colpa della burocrazia, della disorganizzazione, della lentezza atavica di certe strutture… Sia quel che sia, c’è chi passerà il Natale “sequestrato” in una, in attesa di un esame specialistico. E’ la storia di Massimo, “” del San Camillo, a Roma. “Sono entrato in pronto soccorso al San Camillo il giorno 8 dicembre 2022 con delle analisi del sangue tutte sballate nel sistema epatico – racconta a ilfaroonline.it -. Il giorno stesso mi hanno visitato e fatto una tac con contrasto, confermato il ricovero mi hanno messo in una specie di sala di attesa per il posto, adagiato sopra una brutta copia di un lettino dove neanche ...