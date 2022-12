(Di domenica 25 dicembre 2022) Paoloe Frederichanno dato vita a una coppia affiatata, mettendo a segno colpi di mercato importanti per il Milan

Pianeta Milan

Treviso staziona nella metà campo avversaria, le Zebre non trovano risposte, e due mete a ridosso dell'intervallo dellaCannone (prima Niccolò e poi Lorenzo) proiettano i leoni sul 19 -......assistant) 52% Cristo Verrillo (electrician) 24% Tip Tippings (model builder) 15% Mauro Sacripanti (assistant director) 6% Alvaro Belsole (steadicam operator) 3% Congratulazioni alla... La premiata ditta Maldini-Massara: dai un voto al loro 2022 | SONDAGGIO The Chemical Brothers arricchiscono il portentoso cartellone del Lucca Summer Festival 2023. Ed Simons e Tom Rowlands saranno a Lucca il 23 luglio per un concerto coadiuvato dai visuals della premiata ...1899, la serie sbarcata su Netflix a metà novembre, racconta il viaggio di un gruppo di migranti su un piroscafo diretto verso il Nuovo Continente. Una traversata che a un certo punto prenderà una pie ...