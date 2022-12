Sparatoria a Parigi | revocata la custodia cautelare del sospettato | «Ricoverato in infermeria psichiatrica»

TGCOM

... allarme per la tempesta di Natale ALTA TENSIONE, proteste e scontri nel quartiere curdo dopo laFERMATO UN UOMO, colpi d'arma da fuoco in strada: morti e feriti IL VIAGGIO ...Dopo la morte delle tre persone all'ingresso del centro culturale curdo Ahmet - Kaya,intanto è al secondo giorno di proteste . In Place de la République diverse centinaia di manifestanti ... Parigi, colpi d'arma da fuoco in strada in pieno centro: tre morti e quattro feriti | Fermato un uomo di 69 anni Tre persone sono morte e diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta per strada a Parigi, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia, citate del sito di Le Parisien, un uomo ...APPEL À MANIFESTER. Suite à l’attentat terroriste perpétré contre notre siège aujourd’hui, en fin de matinée, dans lequel trois militants #kurdes ont été tués, nous appelons à une grande manifestation ...